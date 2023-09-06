В Псковской области обнаружено авто с мертвым водителем

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В Островском районе Псковской области найдено авто с бездыханным телом 73-летнего водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ Псковская сводка».

По предварительным данным, мужчина скончался за рулём собственного автомобиля Volkswagen Golf. После этого, авто потеряло управление, съехало в кювет и врезалось в дерево.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть водителя. На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарное подразделение и следственно-оперативная группа.