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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:56

В псковском экопарке «Зооград» родился кенгуру

Источник:kp.ru
Фото: Андрей Голощапов

Фото: Андрей Голощапов

В Пушкиногорском районе Псковской области родился кенгуренок. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на директора экопарка «Зооград» Андрея Голощапова.

«Этим летом у нас родился маленький кенгуру. Мы уже около десяти лет их держим», – поделился радостным событием директор экопарка.

Как оказалось, кенгуру в Псковской обалсти чувствуют себя хорошо, питаются травой, ветками и листьями летом. Зимой переходят на зерно и кору. В целом, их питание строится по типу кроличьего, даже используются их комбикорма.