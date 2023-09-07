Порядка 77 километров берега убрали от мусора жители Псковской области

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В Псковской области с апреля по август 2023 года в рамках общероссийской акции «Вода России» жители убрали около 77 километров береговой линии вдоль водных объектов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

Акция «Вода России» и желание сделать свой регион чище и экологичнее, объединила более 1 950 жителей Псковской области в 23 муниципальных образованиях.

Организацию экологических субботников в районах области на себя взяли представители местных администраций вместе с образовательными учреждениями, волонтерами и представителями организаций.

Во время уборки мусора на прибрежных полосах рек и озёр, основное внимание было направлено на медленно разлагающийся мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, банки, пакеты и другое.

Акция «Вода России» проходит в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».