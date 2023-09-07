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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:59

Улитки из Псковской обалсти произвели фурор на форуме «Ладога» в Ленобласти

Источник:kp.ru
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В Ленинградской области на форуме «Ладога» во время Дней регионов Северо-Западного федерального округа самым популярным стендом стал из Псковской обалсти с бургундскими улитками. Об этом пишет ПАИ.

Туристический потенциал региона на форум в числе 35-ти жителей Псковской области отправился представлять фермер из Невельского района Алексей Корочкин. С первых минут выставки, стенд предпринимателя начал пользоваться огромной популярностью. Отведать деликатес у стенда с инсталляцией в виде золотой улитки стремились все гости и участники фестиваля.

Алексей Корочкин уже три года разводит бургундские улитки на территории региона и планирует не то, чтобы сместить местный деликатес корюшку с пьедестала популярности, а ещё и превратить своего моллюска в символ Псковской области.

Отметим, что Алексей Корочкин является выпускником Сорбонны. На его ферме Escargot D’Or («Золотая улитка») находится целое «Улиточное эльдорадо» вида Helix Pomatia.