Уничтожение авиационной бомбы произведут в Псковском районе вечером 7 сентября

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В Псковском районе уничтожат авиационную бомбу ФАБ-50. Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в лесном массиве деревни Соловьи, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На месте нахождения ВОПа в Псковский район выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова, которая передала данные оперативникам ГУ МЧС России по Псковской области.

Снаряд был идентифицирован как авиационная бомба ФАБ-50 сотрудниками Невского Краснознамённого Ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета.

Жителей Пскова и Псковской района просят сохранять спокойствие. Снаряд будет уничтожен с помощью контролируемого подрыва 7 сентября с 17:00 до 18:00.