Военную технику для солдат 76-ой дивизии передало псковское Правительство на СВО

.

Партию военной техники для солдат 76-ой дивизии передало Правительство Псковской области на спецоперацию, пишет ПАИ.

Всего для фронта было передано пять электрических квадроциклов, 220 пар тактических перчаток, 300 тактических рюкзаков, 15 тентов с защитой от тепловизоров и другое оборудование.

«Отрабатываем очередную заявку нашего комдива. Это то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач. Как и обещали, мы всегда рядом. Правительство Псковской области всегда будет помогать и поддерживать», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Принимал оборудование заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец. Он выразил благодарность властям Псковской области за постоянную своевременную поддержку.

«Всё, что вы передаёте, спасает жизни солдатам. Огромное спасибо вам и вашей команде за работу, которую вы здесь ведёте», – заключил Алексей Наумец.