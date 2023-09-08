III Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт 12 сентября

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В День памяти Святого Благоверного князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова.

11:30 - 11:45 - Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца;

12:00 - 12:15 - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу;

12:30 - 12:15 - Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища;

13:15 - 13:30 - Храм Димитрия Солунского В Поле;

14:00 - 14:30 - Храм Александра Невского;

15:00 - 15:20 - Храм свв. Жен-Мироносиц;

15:30 - 15:50 - Церковь Успения Божией Матери с Пароменья;

17:00 – Храм Василия Великого на Горке.

Кульминацией Фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства, примерить на себя роль звонаря в рамках мастер-классов для детей и взрослых. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления Ансамбля «Сказ», Ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.

Концерт пройдёт в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17:00.

III Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Проектного офиса «Команда 2018», Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.