Монтажник сломал ребра при падении с мостовых свай в Псковской области

Фото из архива КП

В Псковской области на предприятии ЖБС 52-летний монтажник получил травмы тяжёлой степени тяжести при падении с высоты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Псковской области.

Рабочий занимался демонтажем призматических железобетонных свай при строительстве моста, когда не удержался и упал с высоты.

При падении мужчина сломал несколько ребер, получил закрытую травму грудной клетки, ушибленнуб рану головного мозга, вывих ключицы, а также множество ушибов и травматический шок. Ему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники скорой доставили пострадавшего в больницу.

Происшествие было зафиксировано в ООО «ЕвроТрансСтрой». Проводится расследование.