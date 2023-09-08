160-летие вокзалу в Пскове отметят установкой фотозоны

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В Пскове 9 сентября исполнится 160-летний юбилей вокзалу. В честь этого события на платформе станции установят свециальную Фотозону. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Специальный объект для фотографирования разместится на выходе с платформы железнодорожной станции «Псков-пассажирский». Каждый желающий сможет сделать памятное фото и приобщиться к многолетней истории главных ворот Пскова. Фотозона будет выполнена в честь 160-летия вокзала и отразит его многолетнюю работу, ведь он встречал и провожал пассажиров в разные уголки России и Европы.

«Сегодня Псковский вокзал – это современное пространство, которое соответствует установленным требованиям по обеспечению безопасности пассажиров. Его функциональную работоспособность и растущие объемы пассажирских перевозок обеспечивается дружным коллективом вокзала города», – добавили в ОЖД.

Отметим, что за семь первых месяцев года отмечен существенный рост пассажиропотока вокзала Пскова. За это время он перевез более 360-ти тысяч человек в пригородном и дальнем сообщении. Эти цифры превышают показатели 2019 года на 23%.

Этим летом с псковского вокзала ежедневно отправлялись около 19-23 пассажирских составов. Сегодня из Пскова можно уехать в Москву, Санкт-Петербург, Дугу, Дно и тд. На станции останавливается туристический поезд «Серебряный маршрут», местные жители хорошо помнят приезд «Поезда Победы» и «Поезда Деда Мороза».