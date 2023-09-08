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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:01

У псковского 7-классника выявили разрыв селезёнки после удара одноклассником

Источник:kp.ru
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7 сентября в одной из школ Псковской области произошел конфликт в кабинете литературы после которого семиклассник был госпитализирован с разрывом селезенки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Дети поссорились из-за личных вещей. Один из участников конфликта ударил кулаком в живот одноклассника», – пишет издание.

Инцидент произошел во время уроков. Конфликт двух подростков перерос в ЧП, когда пострадавший не смог разогнаться после удара одноклассником в живот.

В школу экстренно прибыла бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали в областную клиническую больницу. Медики выявили разрыв серелезнки.