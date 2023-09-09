Печоры номинированы на звание столицы «Серебряного ожерелья России»

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На звание новой столицы «Серебряного ожерелья России» претендует город Печоры Псковской области. Об этом сообщается в группе «Форум Ладога» в социальной сети «ВКонтакте».

Стартовало голосование за звание новой столицы туристического маршрута во время молодежного форума «Ладога». Старт ему дал полномочный представитель президента России Александр Гуцан совместно с главами и представителями субъектов Северо-Западного Федерального округа.

Всего на звание следующей столицы «Серебряного ожерелья России» претендуют 11 городов: Каргополь (Архангельская область), Зеленоградск (Калининградская область), Териберка (Мурманская область), Сортавала (Республика Карелия), Кронштадт (Санкт-Петербург), Тотьма (Вологодская область), Тихвин (Ленинградская область), Троицко-Печорск (Республика Коми), Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), а также Старая Русса (Новгородская область) и Тихвин (Ленинградская область).

В 2022 году звание столицы получило село Усть-Цильма (Республика Коми), в 2023 году – городу Сольвычегодск (Архангельская область).

Отдать свой голос за Печоры можно до 23:59 30 сентября в голосовании сообщества форума «Ладога» и специальном обсуждении.

«Серебряное ожерелье» – национальный туристский проект, который состоит из маршрутов, объединяющих исторические города СЗФО. Создан он был в 2012 году по инициативе президента России. Сегодня проект реализуется на территории 11 регионов Северо-Запада. Потенциал субъектов включает памятники культурного наследия, города, исторические поселения, а также уникальные природные объекты.