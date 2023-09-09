После удара сверстником в живот 14-летний подросток попал в реанимацию в Пскове

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7 сентября в Псковскую областную детскую клиническую больницу обратился 14-детний мальчик с родителями. Ребенок пожаловался на сильную боль в животе после удара сверстником. Подробностями инцидента поделилась председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ребенка осмотрел хирург, по его направлению было сделано УЗИ брюшной полости и лабораторные исследования. Специалисты поставили диагноз – травматическое поражение селезенки. Мальчик подлежал срочной госпитализации для проведения операционных вмешательств.

На сегодняшний день ребенок продолжает находиться в реанимации в тяжёлом состоянии, описываемым специалистами, как компенсированное на фоне лечения.

«Данная ситуация находится на моем личном контроле и Правительства Псковской области», – заверила Марина Гаращенко.

Юный пациент находится под круглосуточным наблюденикм хирургов и реаниматологов.

По факту причинения школьнику тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлени СКР по Псковской области.