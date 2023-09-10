Прохожий спас двух тонущих девушек у Ольгинского моста в Пскове

Скрин с видео очевидецы

10 сентября псковичи стали свидетелями спасения прохожим двух девушек из реки Великой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказала очевидец Татьяна Савраева.

«Вчера вечером в районе 18 часов, у Ольгинского моста девушка упала с бортика в воду и стала тонуть. На помощь ей пришла одна из подруг, нырнув следом, и пыталась удерживать ее на воде, но ей было тяжело», – вспоминает происшествие Татьяна.

По словам очевидцев, проходящий мимо молодой человек увидел попавших в беду девушек и не смог остаться равнодушным.

«Он прыгнул в реку и стал пытаться вытащить девушек из воды, но бортик высокий и им было не подняться. По краю бортика, спасавший, вывел девочек на мель и тем спас их. Герой скромно удалился под бурные аплодисменты болеющих!», – заключила Татьяна Савраева.

В социальных сетях начались поиски героя для того, чтобы отблагодарить за спасение.