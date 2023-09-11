Михаил Ведерников набрал 86,3% голосов на выборах губернатора Псковской области

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Действующий губернатор Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской обалсти, набрав 86,3% голосов. Об этом сообщает избирательная комиссия Псковской области.

По итогам обработки всех собранных во время голосования бюллетеней, Михаил Ведерников от партии «Единая Россия» победил на выборах губернатора Псковской области с 167 250 голосами. На второй строчке закрепился Петр Алексеенко «КПРФ» 6,22% (12 580 голосов), Антон Минаков «ЛДПР» - 3,95% (7 649 голосов), Игорь Романов «партия Роста» - 2,36% (4 582 голоса).

Напомним, на выборах губернатора Псковской области в 2023 году применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Участие приняли 194 тысячи избирателей, явка составила 37,8%.

Отметим, что в 2018 году на выборах губернатора Михаил Ведерников получил от избирателей 70,68% голосов.