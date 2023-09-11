Два Бабьих лета пройдут осенью в Псковской области – Гидрометцентр

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В Псковской области пройдет второе Бабье лето. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По словам специалистов, нетипично жаркая погода для сентября в Псковской обалсти продлится ещё несколько дней – это будет идти первое Бабье лето в этом году. Прохладу можно ожидать только с 14 сентября. К этому дню к региону приблизится холодный фронт с дождями.

После 14 сентября переход к осени почувствуется сразу. Ветер поменяет свое направление с южного на северо-западный. Порядка недели столбик термометра будет держаться днём не выше +15...+21 градусов.

Ночью уже начнутся заморозки. Температура воздуха опустится до +2...+8 градусов. По словам метеоролога, после холодного фронта с осадками ещё на неделю вернётся сухая и солнечная погода, так придет в регион второе Бабье лето.

«Первое тёплое Бабье лето заканчивается 14 сентября, а следующее, которое начнётся 15-16 сентября, продлится где-то семь-восемь дней. Пока это предварительный прогноз. Сентябрь порадует», – отметила Тала Нещадимова.