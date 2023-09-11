Российская нефтепроводная компания к осенне-зимнему периода готова

Фото: пресс служба Транснефть – Балтика

ООО «Транснефть – Балтика» завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов.

Произведено обслуживание оборудования 52 резервуаров. Проведены проверки и профилактика свыше 3 тыс. единиц запорной арматуры на линейной части трубопроводов и перекачивающих станциях, проверялись также защитные сооружения линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Специалисты предприятия провели необходимые работы на резервных нитках подводных переходов магистральных трубопроводов, технологических трубопроводах станций и других важных элементах транспортировки углеводородов.

В преддверии зимы были заполнены незамерзающей жидкостью около 900 импульсных линий отборов давления на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что необходимо для исключения образования в них ледяных пробок в холодное время года. Импульсная линия связи – это трубная проводка, соединяющая отборное устройство с контрольно-измерительным прибором, датчиком или регулятором.

Большое внимание работники ООО «Транснефть – Балтика» уделяли подготовке к зиме систем пожарной безопасности. Проверена работоспособность автоматических систем и первичных средств пожаротушения на всех объектах предприятия, обследованы противопожарные водопроводы. Необходимое обслуживание и процедуры по утеплению прошли пожарные автомобили и депо. К работе в осенне-зимний период подготовлены также инженерно-технические средства охраны, очистные и другие сооружения, высоковольтные линии и трансформаторы.

Проведены мероприятия по устранению тепловых утечек из производственных, административных и бытовых зданий. Выполнены работы по повышению надежности систем теплоснабжения структурных подразделений. Подготовлены к работе зимой 38 котельных и 112 км тепловых сетей.

По завершении всех работ оформлен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных объектов ООО «Транснефть – Балтика».