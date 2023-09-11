После пожара Центр СПИД в Пскове продолжил работу в штатном режиме

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В Пскове Центр борьбы и профилактики со СПИД и инфекционными заболеваниями в Пскове продолжает работу в штатном режиме после вогарания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

С понедельника, 11 сентября, Центр СПИД продолжил работу в штатном режиме. Последствия пожара, произошедшего 9 сентября, полностью устранены.

Напомним, причиной возгарания стало неисправное состояние холодильного оборудования. В ближайшее время будет установлен размер применённого огнем ущерба.