Главный симптом начавшегося алкоголизма назвал нарколог Сацевич

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Первый признак, который позволит распознать начавшийся алкоголизм назвал психиатр, психотерапевт, нарколог Виктор Сацевич. Об этом пошла речь во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам врача, алкоголизм имеет свои синдромы и симптомы и самый главный из них кроется в привязанности к употреблению.

«Если отказ от алкоголя незаметен для вас и для ваших близких, то зависимости нет. Но если отказ от спиртного влияет на физическое состояние, а также на моральное и психологическое, то это уже зависимость», – пояснил специалист.

По его словам, алкоголизм официально является отдельной болезнью и поддается медицинскому вмешательству.

«Его нужно лечить. А если у близких людей или у зависимого человека возникают вопросы, то можно сходить на консультацию. В том числе и анонимную», – порекомендовал спикер