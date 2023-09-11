Во время отдыха в Дагестане на великолукского фотографа обрушилась бетонная стена

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан | Бетонная конструкция должна была удерживать грунт, но не выдержала проливных дождей

Житель Великих Лук получил тяжёлую трамму спины во время обрушения бетонной стены в Дагестане. Инцидент произошел в селе Чикрей Буйнакского района 11 сентября.

26-летний великолучанин отправился отдыхать в республику Дагестан с группой фотографов. 11 сентября он на своей машине остановился неподалеку от базя отдыха «Сулак» в селе Чиркей.

Припарковавшись неподалеку от заведения, 26-летний мужчина покинул машину. В этот момент на его автомобиль обрушилась бетонная стена. Как оказалось, под завалами погибла 23-летняя уроженка Новосибирска, сидевшая в машине. Девушка не имела даже шанса спастись.

«Погибшая и пострадавший - фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад», – отмечают в пресс-службе регионального МВД.

Пскович получил черепно-мозговую травму и тяжёлую травму спины. Он был экстренно госпитализирован прибывшей на место скорой. Сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

Одной из причин обрушения бетонной конструкции могло стать размытие ее основания. По словам местных жителей, последние несколько дней в Дагестане шли сильные дожди.

По данному факту следователи из Республики Дагестан проведут процессуальную проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

На месте происшествия работали следователь и руководитель Буйнакского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Дагестан.