11-классница из Пскова стала участником телеигры «Умники и умницы»

Фото: Анастасия Федорова

Учащаяся 11 класса школы №18 в Пскове Анастасия Федорова стала участницей телепрограммы «Умники и умницы». Об этом она сооьщила на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Юная отличница знает о популярной телепрограмме с детства, ведь вместе с семьёй они собирались за ее просмотром у экрана телевизора. «Помню, как я маленькая, завтракая с родителями на кухне, смотрела по телевизору "Умницы и Умники". Правда, ничего не понимала, но с большим восторгом смотрела на участников программы», – поделилась девочка.

Об участии в съемках программы она вспоминает с большим восторгом. «Было очень интересно посмотреть на процесс съемок изнутри, увидеть, что остаётся за кадром и сколько сил требуется для создания программы», – поделилась Анастасия.

Кроме того, юная псковичка решила дать совет всем зрителям: главное никогда не сдаваться и верить в свои возможности. «Большое спасибо моим родителям и друзьям за поддержку!» – добавила она.

Юная героиня программы «Умницы и умники» подчеркнула, что в перерывах между ответственными моментами ей удавалось общаться с другими участниками. Вместе они вместе справлялись с «тяжелыми днями съемок» и повторяли вопросы.

«И, конечно, огромнейшее спасибо Юрию Павловичу Вяземскому, за то, что дал возможность показать себя», – заключила Анастасия.