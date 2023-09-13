Картофель резко подешевел на прилавках в Псковской области

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В Псковской области назван самый подешевевший продукт на прилавках магазинов. Им оказался картофель, его цена сократилась сразу на треть за август 2023 года. Сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Псковстате.

Цена на картофель упала сразу на 30,6%. Также в пятерку сниженной стоимости вошли репчатый лук (цена снизилась на 26%), белокочанная капуста (25,8%), свекла (17,2%), томаты (15,1%), морковь (13,1%).

Несмотря на снижение цены на продукты, в целом цены на потребительском рынке выросли на 0,5%. Больше всего изменения коснулись непродовольственных товаров (0,7%), продовольственные товары подорожали чуть меньше (на 0,6%), ценник услуг вырос не значительно (на 0,2%).

Среди продовольственных товаров первую строчку заметного подражания удерживают апельсины. Их цена выросла почти на 30%. Менее чем на 10% подорожала свежая зелень, яблоки, огурцы и груши.

На других прилавках заметный рост цен выявлен среди рыбных консервов – почти 8%. На 7% в среднем подорожали макароны, куриные окорочка. Около 6% повышения ценника отметили на шоколад, пшено и кетчуп.

Спад цены затронул черный байховый чай (на 4,4%), соленые и копчёные рыбные деликатесы (на 3,8%), творог (на 3,7%), креветки (на 3,5%), сырокопченая колбаса (на 3,4%)