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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:00

На Псковскую обалсть надвигается грозовой фронт

Источник:kp.ru
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Грозовой фронт с дождем надвигается на Псковскую область. Уже 14 сентября регион попадет под его влияние, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Они сохранятся и днём, но уже пройдут повсеместно. В отдельных районах ожидается гроза.

Температура воздуха ночью будет держаться от +11 до +16 градусов, днём столбик термометра поднимется незначительно – от +17 до +22 градусов.

Ветер по-прежнему будет дуть Южный, однако днём сменится на северные направления. Его сила достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.