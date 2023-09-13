Нельзя пропустить: Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты»

Фото пресс-службы проекта «Билет в будущее»

14 сентября в России пройдет первый профориентационный онлайн-марафон, организованный при поддержке VK. Событие откроет цикл из более десятка профориентационных фестивалей по всей стране, созданных на базе проектной деятельности “Билета в будущее”. В рамках мероприятия родители, педагоги и школьники смогут разобраться в вопросах профориентации и профессионального самоопределения в целом.

Главное событие осени для школьников и будущих абитуриентов, их родителей и педагогов – профориентационный марафон «Россия – мои горизонты».Мероприятие пройдет в офисе VK, в четверг, 14 сентября, с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Для онлайн-участников будет доступна трансляция в сообществе «Билета в будущее» ВКонтакте. Зрители из любого уголка страны получат возможность посмотреть всю программу: мероприятие пройдет в режиме онлайн в формате «открытого диалога».

В марафоне примут участие эксперты и спикеры: Министерства Просвещения РФ, Фонда Гуманитарных Проектов, «Билета в будущее», VK Education и ключевых партнеров проекта, а также представители педагогического сообщества, учащиеся школ Москвы и Московской области.

Во время мероприятия каждый сможет задать интересующие вопросы ведущим экспертам самых разных профессий, узнать, какие из них будут наиболее востребованы в будущем, и какие навыки важно развивать в себе, чтобы всегда быть успешным специалистом вне зависимости от сферы деятельности. В программу включены виртуальные видеоэкскурсии в ведущие компании России, а еще при желании вы сможете пройти профессиональные пробы прямо из дома или школы в режиме онлайн. Эксперты также поделятся полезной информацией о технологических прорывах нашей страны.

Роль родителей в вопросах профессии будущего ребенка крайне высока, поэтому программа начнется со Всероссийского родительского собрания, которое пройдет в формате ток-шоу. Как правильно поддержать ребенка на этом этапе жизни? Как помочь ему разобраться в том, чем он действительно хочет заниматься? Какие инициативы для будущей реализации школьников разработало государство? Ответы на эти и другие вопросы можно получить во время пленарной дискуссии.

Образовательный нетворкинг «Родители в теме» – еще одна полезная дискуссия, в ходе которой лидеры мнения, эксперты и партнеры программы «Профминимум» («Билет в будущее») разберут семейные кейсы, расскажут про традиции выбора профессий и секреты успеха. Они также поделятся своим видением относительно современной профориентации, расскажут, в каких форматах родитель может взаимодействовать с ребенком и школой, как ему стать непосредственным участником профориентационного процесса, как грамотно выстраивать диалог на эту тему с детьми и что сегодня действительно может заинтересовать школьников. Нетворкинг включает и интерактивные элементы. Так, родителям зададут вопросы о профориентации, а затем в формате заранее заготовленных видео-ответов предложат посмотреть, как на эти же вопросы ответили дети: это позволит сравнить мнения и лучше понять ход мыслей современного ребенка. Школьники также покажут, как они видят профессии спикеров, не называя их, а участники дискуссии попробуют угадать каждую.

Подключиться к онлайн-трансляции в сообществе «Билет в будущее» ВКонтакте можно по ссылке.