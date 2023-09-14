«Жалобно выл и еле ворочался»: девушка из Острова спасла от гибели лисенка

Фото: клизма Подтелкова

Жительница города Остров Псковской области во время одной из прогулок с собакой нашла в лесу лисенка. Дикий зверёк оказался брошен своей матерью и нуждался в экстренной помощи. Об истории спасения и дружбыс диким зверьком Елизавета Подтелкова рассказала ПАИ.

«В тот день мы вышли в поле на прогулку с собакой, и уже на обратном пути моя Зара взяла след, она побежала за ней. За большой насыпью земли я увидела маленького пушистого серого зверька, который лежал на траве совсем один на груде мёртвых мышей», – поделилась девушка.

Было принято решение сразу же покинуть место, чтобы не испугать вдрослую особь. Но сердце уже тогда подсказывало, что маленький зверёк в опасности. Спустя некоторое время Елизавета решила вернуться к тому месту без собаки, тщательно рассмотрела детёныша и оставила ему кусок мяса в надежде, что мама-лиса вернётся и перенесет малыша в более безопасное место.

«Лисёнок так и продолжал там лежать. Только уже не спокойно, как это было вчера, а тихо жалобно воя и еле ворочаясь. Всё сразу стало понятно: лисёнка надо спасать! Он не просто лежал и грелся на солнышке, а оказался в экстренной ситуации. Я аккуратно завернула его в полотенце и положила в переноску», – вспоминает Елизавета Подтелкова.

В семье девушки лисицу приняли, дали имя Умка и стали ухаживать за диким зверьком. Порядка двух месяцев лисица прожила у своей спасителницы в частном доме и строила норки на полках, пока не выросла настоящую. Свою норку Умка создала под домом, куда и ушла жить.

«В ней она жила долго, сейчас мне даже сложно определить, где она спит, появляется будто из ниоткуда, когда мы встречаемся. Возможно, так и осталась там, а может, уже заняла настоящую земляную нору рядом с нашим домом, в которой родилась», – поделилась Елизавета.

Несмотря на то, что приемная человеческая семья Умки с радостью готова отпустить ее в собственную дикую жизнь, Елизавета не сомневается – лисица ещё вернётся и познакомит их со своими детёнышами. Уж такая крепкая связь образовалась у хищницы со своими людьми.