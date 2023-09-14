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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:40

Дрон-разведчик НАТО дальнего действия обнаружен в 130 км от Пскова

Источник:kp.ru
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В воздушном пространстве неподалеку от Пскова выявлена работа американского дрона-разведчика дальнего действия. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военная хроника».

На онлайн-картах менее, чем в 130 километрах от Псковской обалсти зафиксирован беспилотник RQ-4D Phoenix, имеющий позывной MAGMA10. Особенностью данной модификации является свособность наблюдать за объектами с расстояния. Предполагается, что беспилотник нацелен на объекты города Пскова.

Дрон RQ-4D Phoenix получает информацию, взаимодействуя с самолётами E-3A класса дальнего радиолокационного действия, а также воздушными командными пунктами НАТО.

«Как правило, разведывательная активность самолётов и беспилотников НАТО совпадает с попытками Киева террористических атак районов России», – отмечается в источнике.