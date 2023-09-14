В Изборске на неделю перекроют улицу для съемки фильма «Казачок»

Фото: Елена Коноплева

В Старом Изборске планируется перекрытие улицы Московской с 25 по 30 сентября. Это связано со съемками многосерийного художественного фильма «Казачок», сообщает газета «Печорская правда».

Объекты Изборского музея-заповедника в конце месяца станут декорациями к исторически-просвящающему, приключенческму молодежному сериалу.

Отмечается, что съемочный процесс одобрен местной администрацией. Перекрытие официально закреплено в соответствуюзем постановлении.

Ограничение движения коснется всего транспорта на участке от улицы Московской, дом №6, до перекрестка с улицей Одесской. Перекрытие будет действовать с 08:00 25 сентября по 24:00 30 сентября.

Напомним, съемки нескольких эпизодов фильма «Казачок» уже состоялись в Пскове. В них принял участие один из режиссеров картины Сергей Светлаков. Он рассказывал, как радушно горожане встретили их съемочную группу.

«Казачок» – это приключенческий молодежный сериал, рассказывающий о подростке, который совершает увлекательное путешествие в прошлое, становясь свидетелем изгнания поляков из Москвы 4 ноября 1612 года.