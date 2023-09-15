Угрожал и хотел поджечь: под Псковом мужчина хотел расправиться с 16-летним подростком

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Псковскими полицейскими задержан 27-летний мужчина, угрожавший расправой несовершеннолетнему в деревне но Печорского района. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службк УМВД России по Псковской области.

В дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило сообщение от 57-летней жительницы деревни Залесье Печорского района о том, что сосед угрожает жизни и здоровью её несовершеннолетнего сына, бьет окна и совершает поджог их дома.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Печорский» капитан полиции Артур Александров и старший оперуполномоченный МО МВД России «Печорский» майор полиции Виталий Гостев.

У дома заявительницы полицейские обнаружили мужчину. На их глазах молодой человек поджег с помощью подручных средств крыльцо дома: агрессивный печерянин сложил к двери пластик, ветки и шифер, после чего кинул в груду зажженную ткань – все это он нашел на садовом участке жительницы Печорского района. А после продолжил бить оконные стеклопакеты и выкрикивать угрозы в отношении 16-летнего сына хозяйки дома.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Оценив опасность противоправных действий 27-летнего мужчины, полицейские применили к нему специальные средства, после чего оттащили горящие предметы от двери дома, тем самым предотвратив распространение огня.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Позже пострадавшая рассказала, что злоумышленник бежал за её сыном босиком по грунтовой дороге с садовой тяпкой почти километр, выкрикивая угрозы. При этом никакого конфликта или спора между молодым человеком и подростком не возникало. Причина буйного поведения соседа – сильнейшее алкогольное опьянение и помутнение рассудка.

Когда ребенок прибежал домой, напуганные жители дома закрыли все двери и стали просить дебошира успокоиться. Мужчина продолжал кричать и требовать, чтобы несовершеннолетний вышел из дома. Женщина поняла, что опасность нарастает, и позвонила в полицию.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ и частью 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ.

27-летний мужчина был задержан полицейскими и передан на обследование в специализированное медицинское учреждение.

Расследование уголовных дел продолжается.