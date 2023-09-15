Пережить гибель сына на СВО новосокольчанке помогли в фонде «Защитники Отечества»

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Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли жительнице Новосокольничкского района встать на ноги после утраты сына-участника СВО. Об этом сообщает районная газета «Новосокольнический край».

В отделении фонда «Защитники Отечества» по Новосокольническому району оказали помощь местной жительнице, потерявшей на спецоперации своего сына-военнослужащего.

Социальные координаторы Ольга Старостенкова и Юлия Столярова помогли оформить удостоверение члена семьи погибшего бойца, документы для получения выплат по гибели, а также оказали психологическую помощь.

Теперь новосокольчанка всегда находится на связи с координаторами. Благодаря фонду женщина смогла найти работу, а совсем недавно в ее квартире произошла долгожданная замена дверных блоков.

Персональное сопровождение и пмощь семьям военных в Новосокольническом районе оказывают нескольким десяткам семей участников СВО, ветеранов и членов семей погибших бойцов.