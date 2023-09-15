Назван список из 68 неготовых к началу отопительного сезона домов в Пскове

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«Псковские тепловые сети» назвали список из 68 домов, которые могут быть еще не готовы к началу отопительного сезона. Об этом муниципальное предприятие сообщило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
По данным специалистов, на сегодняшний день рискуют остаться без отопления 23 дома, находящиеся в обслуживании МП «Лифтмонтажсервис», порядка 17 домов в обслуживании ООО УО «Седьмой район», два дома ООО «Микрорайон №7», четыре дома ООО УО «УЖФ №7».
В этот список попали и 22 дома в управлении ТСЖ. По данным Псковских тепловых сетей, здесь могут возникнуть проблемы на внутренних сетях:
– улица Максима Горького, д. №4Б
– улица Малясова, д. №5,
– Ленинградское шоссе, д. №65,
– улица Рельсовая, д. №3,
– Ленинградское шоссе, д. №24/10,
– улица Леона Поземского, д. №51,
– Зональное шоссе, д. №20,
– улица Космическая, д. №16,
– переулок Дружбы, д. №2/4,
– улица Космическая, д. №12,
–Рижский проспект, д. №49а,
– переулок Олега Зобова, д. №3а,
– улица Советская, д. №73а,
– улица Яна Райниса, д. №54а,
– улица Петровская, д. №6,
– улица Юности, д. №5,
– улица Лепешинского, д. №16а,
– улица Труда, д. №55,
– улица Инженерная, д. №82,
– улица Лепешинского, д. №14,
– Рижский проспект, д. №76/2,
– улица Яна Фабрициуса, д. №19.