Назван список из 68 неготовых к началу отопительного сезона домов в Пскове

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«Псковские тепловые сети» назвали список из 68 домов, которые могут быть еще не готовы к началу отопительного сезона. Об этом муниципальное предприятие сообщило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным специалистов, на сегодняшний день рискуют остаться без отопления 23 дома, находящиеся в обслуживании МП «Лифтмонтажсервис», порядка 17 домов в обслуживании ООО УО «Седьмой район», два дома ООО «Микрорайон №7», четыре дома ООО УО «УЖФ №7».

В этот список попали и 22 дома в управлении ТСЖ. По данным Псковских тепловых сетей, здесь могут возникнуть проблемы на внутренних сетях:

– улица Максима Горького, д. №4Б

– улица Малясова, д. №5,

– Ленинградское шоссе, д. №65,

– улица Рельсовая, д. №3,

– Ленинградское шоссе, д. №24/10,

– улица Леона Поземского, д. №51,

– Зональное шоссе, д. №20,

– улица Космическая, д. №16,

– переулок Дружбы, д. №2/4,

– улица Космическая, д. №12,

–Рижский проспект, д. №49а,

– переулок Олега Зобова, д. №3а,

– улица Советская, д. №73а,

– улица Яна Райниса, д. №54а,

– улица Петровская, д. №6,

– улица Юности, д. №5,

– улица Лепешинского, д. №16а,

– улица Труда, д. №55,

– улица Инженерная, д. №82,

– улица Лепешинского, д. №14,

– Рижский проспект, д. №76/2,

– улица Яна Фабрициуса, д. №19.