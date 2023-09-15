В Пскове разместили дизайнерский люк с изображением снетка

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Новый дизайнерский люк, брендированный под регион, установили в Пскове на улице Советской, около магазина ЦУМ, сообщает ПАИ.

На новом арт-объекте разместилось изображение гастрономического символа региона – рыбки снетка. Всего в Пскове будет установлено 74 дизайнерских люка с тремя типами изображений: снетком, Псковской деньгой, а также надписью – «А псковские люки самые красивые».

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Люк со снетком на улице Советской пришелся по душе псковичам и в первые же сутки вокруг него горожане сложили сердце из кирпичей.

Брендированный люки уже начали украшать тротуары исторического центра Пскова. Первый люк был установлен у входа в Псковской кремль.

Напомним, по просьбе местных жителей «Комсомолка» разбиралась, для чего новым люкам загадочная «красная кнопка».