Сюжеты о 25-ти сиротах снимет программа «Когда все дома» в Псковской области

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С 18 сентября для съемки рубрики «У вас будет ребёнок» Елены Кизяковой из программы «Когда все дома» начнутся в Псковской области. Всего в планируется рассказать о 25-ти псковских сиротах, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального правительства.

В регионе съёмочная группа программы «Когда все дома» проведёт пять дней. За это время в поле зрения камер попадут четыре организации для детей-сирот в областном центре, Великих Луках, Печорском и Порховском районе.

Ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова познакомит зрителей программы с 25 детьми. Все из них утратили родительское попечение и нуждаются в семьях.

Отметим, что Псковская область сотрудничает с Еленой Кизяковой с 2010 года. Последний раз съёмочная группа посещала регион в 2020 году. За более чем 13-летний период совместной работы создано около тысячи видеопаспортов детей, из них около 85 % воспитанников государственных учреждений нашли свои семьи и любящих родителей.