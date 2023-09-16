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НовостиОбщество16 сентября 2023 18:27

300 артистов Центрального военного оркестра России выступят в Пскове

Источник:kp.ru
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17 сентября в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоится масштабный гала-концерт, участие в котором примут более 300 военных артистов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В эти выходные в Псковской области гостролирует Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением главного военного дирижера Военно-оркестровой службы ВС РФ Тимофея Маякина.

Бесплатные духовые концерты проходят сразу в нескольких городах региона: Великих Луках, Печорах, Острове, Гдове и Опочке.