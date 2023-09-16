250 млн рублей на строительство модульных гостиниц выделят Псковской области

.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской обалсти 249,4 млн рублей на строительство модульных гостиниц. Соответствующий документ размещен на сайте Кабинета министров.

В 2023 году из федерального бюджета Псковская область присвоит 1015 млн рублей. Деньги пойдут на создание модульных гостиниц. Согласно документу, субсидии на господдержку инвестиционных проектов рассчитаны и на следующий год. В 2024 году сумма составит уже 147,9 млн рублей.

Субсидии на развитие комфортного отдыха туристов за эти два года получат 58 субъектов. Поручение о дополнительном финансировании сферы строительства модульных некапитальнвх строений дал правительству президент России Владимир Путин.