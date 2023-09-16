Концерт на ханге дали петербургские музыканты в Варлаамовской башне Пскова

Фото: Hang Made Project в соцсети «ВКонтакте»

В Варлаамовской башне Псковского музея-заповедника впервые в истории прозвучал музыкальный инструмент ханг. Особенный концерт для псковичей устроил музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга Hang Made Project, сообщили в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Очередная музыкальная встреча прошла в древних стенах Варлаамовской башни Псковского музея-заповедника 16 сентября. В этот раз музыканты играли на молодом и необычном инструменте под названием ханг.

«В этот прекрасный осенний вечер в Варлаамовской башне звучит ханг, молодой и гипнотически звучащий инструмент, разработанный только в 2000 году. Исполняет композиции петербургский коллектив Hang Made Project», – сообщили в музее.

Отмечается, что данный концерт состоялся в рамках совместного проекта Псковского музея-заповедника и областной филармонии. Он посвящен знакомству псковичей с необычными музыкальными инструментами.

Музыканты Hang Made Project – участники разнообразных творческих коллективов Санкт-Петербурга. «Космической» музыкой все они занимаются с 2016 года и открывают публике необычное звучание ханга в сочетании с перкуссией и контрабасом. Микс музыкальных инструментов позволяет извлекать мягкую мелодичную музыку широкого диапазона с различными тембровыми вариациями.