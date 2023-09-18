Более 100 тысяч штрафа получила компания за звуковую рекламу в центре Пскова

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В Пскове компании вынесли административный штраф в размере 101 тысячи рублей за звуковую рекламу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

Магазин верхней одежды пошел на незаконный маркетинговый ход. Продавцы разместили на фонарных столбах у входа в магазин на Рижском и Октябрьском проспектах громкоговорители с рекламой.

По закону, эти столбы не являются рекламными конструкциями и распространять на них рекламу запрещено. После проверки, псковское УФАС установило факт нарушения и назначило штраф в размере 101 тысячи рублей.