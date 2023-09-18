Юлия Михалкова и Мария Кравченко пригласили псковичей на свою комедию «Отдам бывшего в хорошие руки»

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Российские артистки Юлия Михалкова и Мария Кравченко пригласили псковичей на свою новую комедию «Отдам бывшего в хорошие руки» в Пскове. Премьера пройдет 27 сентября на сцене БКЗ Филармонии, сообщили организаторы «Комсомольской правде в Пскове».

«Когда теряется смысл жизни, то это иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно все закончиться. Но неожиданные встречи перед прыжком вниз, круто изменяют жизнь каждого героя!», – рассказывают организаторы о спектакле.

На одной сцене объединятся любимые юмористические артисты Мария Кравченко, Юлия Михалкова и Максим Киселев. Объединившись, они преодолеют все трудности. Сделают они это эмоционально, шумно и, конечно, смешно.

Приобрести билеты можно на официальном сайте.