Появилась программа фестиваля плова в Островском районе 23 сентября

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23 сентября в Пскове пройдет фестиваль под названием «Плов – это вам не рисовая каша». Он будет приурочен к проведению Дней Дагестана в Псковской области. Какие торговые площадки откроются на мероприятии и чем ещё порадуют гостей, поделились организаторы в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Программа фестиваля стартует в 10:00 с регистрации участников и открытии торговых площадок. С этого момента начнется и кулинарный поединок «Плов – это вам не рисовая каша».

Гости мероприятия смогут посетить выставку работ декоративно-прикладного творчества мастеров из Псковской области, а также приобрести сувениры.

С 11:00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классах «Птичка-островичка» и «Канзаши».

С 12:00 до 13:00 торжественно откроется и сам фестиваль. Организаторы порадуют гостей дегустацией плова и выступлением шеф-поваров.

С 13:00 до 14:00 пройдет церемония представления зарегестрированных участников.

В 14:00 на сцене фестиваля выступят региональные творческие коллективы.

С 16:00 до 17:30 начнется концерт дагестанского ансамбля «Имамат». Здесь зрителям представят лезгинку, чеченский танец, танец с кинжалами, даргинский танец, барабаны, аварский девичий танец, горский танец.

В 20:00 фестиваль официально подойдёт к концу. Однако, организаторы решили удивить гостей на последок огненным шоу в 22:00.

За весь фестивальный день гости смогут принять участие во множестве интерактивов. Состоится артель псковских мастеров «Рыжая рысь», где откроются мастер-классы по средневековым танцам, созданию изделий из кости, из кожи, а также по созданию свечи, обереговой куклы и ткачеству. Любой желающий сможет сделать памятные фотографии в средневековой фотозоне и историческом лагере.

Работу своей алощадки откроет клуб исторических реконструкций и фехтования «Плесков град». Гости фестиваля смогут отважиться для соревнования в боях на мечах и стрельбе из лука. Все остальные смогут со стороны посмотреть на показательные схватки конструкторов и прогуляться в историческом лагере.

Для гостей свою площадку представит мотоклуб Host. Желающим предлагаетс покататься на мотоциклах, пометать ножи, сфотографироваться с мотоциклами и посоревноваться в армрестлинге. Любителей техники порадует выставка ретро представителей автомобилей.

Помимо этого, на территории проведения фестиваля будут работать детские площадки.

В 10:00 детей встретят аниматоры

В 13:00 – детская программа

В 15:00 – состоится детская дискотека

В 16:00 – детская программа

С 10:00 до 17:00 – будут проведен ряд интересных мастер-классов для детей.