Более 7 тысяч учеников региона присоединились к проекту «Билет в будущее» в 2023 году

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7131 ученик из школ Псковской области присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее» в 2023 году, сообщила координатор проекта в регионе Елена Рыбальская. «В этом году увеличилось и количество педагогов - участников проекта до 520 человек. А всего в этом году в профориентационном проекте участвуют 111 школ Псковской области, » - отметила Елена Рыбальская.

Напомним, что в 2022 году в данном проекте приняли участие 53 школы Псковской области, а площадками для проведения профессиональных проб выступили 11 профессиональных образовательных организаций региона. Всего участвовали около 2 тысяч школьников и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

Отметим, «Билет в будущее» - проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».