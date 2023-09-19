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НовостиОбщество19 сентября 2023 4:05

За кражу букета из цветочной лавки великолучанину грозит до 4 лет тюрьмы

Источник:kp.ru
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В начале июля 2023 года в цветочном павильоне города Великие Луки мужчина совершил кражу букета цветов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре города.

Прокурором города Великие Луки утвержден обвинительный акт по обвинению 22-летнего местного житкля в совершении грабежа.

Сообщается, что молодой человек находясь в торговом павильоне «Цветы», расположенном на плошади Калинина похитил букет для девушки. Лично краденый подарок он вручить не смог и оставил его в двери квартиры своей знакомой.

По факту грабежа на мужчину заведено уголовное дело, которое предусматривает до 4-х лет лишения свободы. Органами следствия будет учтён факт полного признания своей вины обвиняемым.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.