Владимир Путин удостоил государственных наград девять жителей Псковской области

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Девять жителей Псковской области удостоены медалей по указу президента России Владимира Путина. Соответствующий документ О награждении государственными наградами Российской Федерации» размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди девятерых псковичей, удостоенных госнаград, оказались педагоги и врачи. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил советник при ректорате Сельскохозяйственной академии Великих Лук Владимир Миорозов. Он был удостоен награды за многолетнюю работу, научно-педагогическую деятельность и подготовку квалифицированных специалистов.

Ещё восемь работников Псковской области в сфере здравоохранения получили медали «Луки Крымского». Этой награды медработники были удостоены за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

В список награждённых вошли: главврач Детского санатория «Гороховое озеро» Сергей Григорьев, заведующий хирургическим центром Детской областной больницы Алексей Андреев, врачи Псковской областной больницы Сергей Калашников и Константин Рагозин, главврач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин, медицинская сестра Псковской городской больницы Юлия Григорьева, главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко и заведующий гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко.