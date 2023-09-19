«Билет в будущее» запустил шоу-подкаст «Клуб любителей понедельников»

.

«Клуб любителей понедельников» – новый подкаст профориентационного проекта «Билет в будущее» для всех, кому предстоит принять решение о выборе или смене профессии. Проект приурочен к запуску во всех школах страны курса “Россия-Мои горизонты”, который откроет новые возможности миллионам российских детей.

Профориентационный проект дает школьникам возможность познакомиться с множеством профессий и понять, чем они хотели бы заниматься. Подкаст будет полезен и взрослым, планирующим сменить сферу деятельности. Каждую неделю ведущие Роза и Даня знакомят слушателей с гостями из разных областей и профессий, которые ответят на самые актуальные вопросы и расскажут о том, сколько зарабатывают крановщики, почему океанологи не выгорают, а рестораторы не едят модную еду. Также зрители узнают, какие гонорары получают астрофотографы за снимки звездного неба и как запустить свой стартап в агротех-сфере. Герои подкаста – люди, которые горят своим делом и с удовольствием ходят на работу в понедельник, заряжают на поиск своего карьерного пути.

“Проект "Билет в будущее” стоит на пороге нового этапа развития. Этот этап предполагает внедрение новых ответственных направлений. Например, в основе первого в мире профориентационного курса "Россия — мои горизонты" лежат материалы “Билета в будущее”. Также мы стараемся охватить максимум существующих форматов в медиа. На мой взгляд, одним из самых интересных сегодня может стать подкаст “Клуб любителей понедельников”, который мы записали вместе с PeopleTalk. В мире развлечений большая редкость — получать не только удовольствие от изучения образовательного контента, но и пользу. Я приглашаю школьников и родителей послушать истории героев подкаста и вместе с ними испытать удивление от открытий, которые гарантируют встречи со спикерами проекта” - Тарасов Александр, заместитель директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор программы “Билет в будущее”).

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны.

Отметим, что в 2023 году более 7000 учеников из школ Псковской области присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее».