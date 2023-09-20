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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:28

Сторожа без признаков жизни нашли в детском саду Великих Лук

Источник:kp.ru
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В детском саду Великих Лук на рабочем месте обнаружили сторожа без признаков жизни. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Псковской обалсти.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником МБДОУ Детский сад №5 комбинированного вида города Великие Луки. На рабочем месте был обнаружен лежащим на полу без признаков жизни сторож, мужчина 1950 года рождения.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.