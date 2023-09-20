Аномально теплая погода придет в Псковскую область к концу недели

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Северо-Запад ожидает новый атлантический циклон со своими атмосферными фронтами. Он и принесет в Псковскую область второе Бабье лето уже к концу текущей недели, сообщают в Гидрометцентре России.

Атмосферные фронты перемещаются через Скандинавию на восток по северному побережью страны. От этого в регионе уже через пару дней может быть зафиксирована аномальная температура воздуха, превышающая норму на 6-8 градусов.

В настоящее время в Псковской области тоже тепло. Температура воздуха опережает климатическую норму на 3-6 градусов. Несмотря на это, местами регион накрывает дождями.

Напомним, осень в Псковской области уже била температурные рекорды.

«21-22 сентября интенсивность осадков уменьшится, дожди пойдут на убыль, будут небольшими, местами умеренными, а в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях – носить кратковременный характер. Сохранится порывистый ветер», – отметили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 20 сентября в Псковской области ожидается от +18 до +23 градусов. Но уже через два дня столбики термометра покажут +27 градусов.