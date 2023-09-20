«Билет в будущее» и Кружковое движение НТИ договорились о совместной работе в области профориентации школьников

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее"

Соглашение о сотрудничестве заключили оператор федеральной профориентационной программы «Билет в будущее» Фонд Гуманитарных Проектов и Ассоциация участников технологических кружков на полях Финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Управляющий директор фонда Иван Есин и директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко договорились о взаимной поддержке и проведении совместных мероприятий в области профориентации российских школьников.

«Профориентация школьников - это сегодня приоритет государственной образовательной политики. Но эффективная профориентация с ребятами, особо талантливыми в сфере инженерных наук, невозможна без соревновательного компонента, без этапа конкурсов, отборов, создания атмосферы, которая приводит к хорошим результатам командной работы. Для нас очень важно, что нашим партнером становится Кружковое движение НТИ. Именно это поможет нам глубже работать в сфере профориентации по инженерным специальностям», - сообщил журналистам после церемонии подписания Иван Есин.

Кружковое движение НТИ уже на протяжении восьми лет активно развивает флагманский проект - Национальную технологическую олимпиаду. По словам Натальи Кравченко, на сегодняшний день в России это ключевой социальный лифт для технологически ориентированной молодежи. И все соревновательные элементы олимпиады разработаны с участием индустриальных партнеров. Такой опыт как раз и пригодится для развития профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее».

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2021 года оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов.

За два года участниками проекта «Билет в будущее» стали более 1,5 миллиона школьников и более 17 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта. В сентябре 2023 года на базе «Билета в будущее» Минпросвещения России внедряет во всех российских школах единую модель профориентации обучающихся – профориентационный минимум (профминимум) для школьников 6–11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Все школьники России каждый четверг учебного года будут изучать профориентационный курс «Россия – мои горизонты», реализующийся как внеурочная деятельность профориентационного минимума.