Раньше срока может начаться отопительный сезон в Пскове

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В Пскове решается вопрос о начале отопительного сезона. Известно, что он начнется не раньше 2 октября, сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

В настоящее время Псковские теплосети готовы к началу подачи тепла в соцучреждения и жилые дома Пскова.

«Как только понизится температура, будет распоряжение властей городских, и мы поехали», – подчеркнул Игорь Максимов.

По его словам, есть вероятность, что отопительный сезон в городе начнется раньше срока. Такая практика городскими властями вводится на протяжении последних несколько лет. Отопление подаётся в дома уже тода, когда становится сыро. Не ожидая понижения температуры воздуха до +8 на протяжении пяти суток.

«Я думаю, что в этом году также поступят. Считаю, это правильно», – добавил гость радиоэфира и подчеркнул, что по прогнозу на ближайшую неделю-две недели нет предпосылок для того, что отопительный сезон в Пскове начнется до 2 октября.