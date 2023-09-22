Мощный антициклон вернет в Псковскую область июльскую жару

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Июльская жара возвращается в европейскую часть России из-за мощного антициклона. Резкое потепление прогнозируют синоптики от Пскова до Саратова. Об этом сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

«Сегодня антициклон достигнет максимальной мощи, он полностью разгонит облака над Русской равниной. В регион окажутся направлены воздушные потоки из Средней Азии. В результате из июня Русская равнина перенесётся в июль. Везде вплоть до линии Псков-Саратов температура превысит +25°С. А от Южного Урала до северо-западных областей будет +20…+25°С. И это рекордные значения», – сообщается в прогнозе.

Исторический максимум к полудню зафиксировать могут в Калининграде. Здесь перегрев составит +24 градуса, к вечеру столбики термометра покажут +27 градусов. Эти показатели будут выше даже июльской нормы.

В Псковской обалсти 22 сентября также распогодится. Региональный Гидрометцентр уже предупредил псковичей о аномально высокой температуре в +27 градусов. Такая жара сможет продержаться до понедельника.

С началом новой недели на Русскую равнину, по данным «Фобос» может пробиться атмосферный фронт холода. Однако температура по-прежнему будет аномальной для осени.

По данным синоптиков, Центральная Россия по температуре осени «обогнала согреваемый Гольфстримом Лондон и сравнялась с Парижем». По данным специалистов, такое явление случается раз в сто лет.