127 уголовных дел завели на межрегионального наркосбытчика после поимки в Пскове

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В Пскове задержали члена межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотических веществ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Посредством онлайн-магазинов «теневого» интернета, 29-летний молодой человек получал и сбывал сильнодействующие психотропные средства. В один из таких дней его деятельность перехватили сотрудники Главного Управления МВД России по Волгоградской области. И вместо наркотиков в Псковскую область к нему отправились муляжи.

Во время обысков, псковские полицейские обнаружили на компьютере наркосбытчика 126 адресов с нарко-тайниками в Пскове и Псковском районе. Кроме того, среди вещей задержанного сотрудники полиции отыскали в большом обьеме психотропное вещество «амфетамин».

На жителя Псковской области заведено 127 уголовных дел из-за хранения и сбыта наркотических средств. Уже известно, что подозреваемый готовится к отбыванию наказания в заключении под стражу. Тюремный срок составит до 20 лет.