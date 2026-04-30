Международный велопробег соединил Псковскую область и Беларусь

Международный велопробег соединил псковскую Идрицу и белорусский Полоцк – спортсмены стартовали у мемориала «Знамя Победы». Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

В Себежском районе участники митинга почтили минутой молчания павших воинов-освободителей и возложили цветы.

«Копию Знамени Победы местный Совет ветеранов доверил Вячеславу Екимову – заслуженному мастеру спорта СССР, трехкратному призеру Олимпийских игр, шестикратному чемпиону мира, возглавившему российскую колонну. На государственной границе наших спортсменов встретили хлебом-солью», — отметил губернатор.

Вместе с юными велосипедистами Беларуси участники пробега доехали до Полоцка, где у монумента, посвященного памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное возложение венков и передача копии Знамени Победы – как символа исторической преемственности и братского единства двух народов.

«Мы всегда будем чтить наших Героев, ценою неимоверных усилий отстоявших нашу Родину», — подытожил Михаил Ведерников.