Псковские школьники стали призерами международного фестиваля «Технострелка»

Четыре призовых места заняли команды детского технопарка «Кванториум Псков» на международном фестивале «Технострелка» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Ребята приняли участие в хакатоне «МедиаЛайт», который прошел в рамках фестиваля, по направлениям: пиар-кампания, репортаж и серия клипов. В течение трех дней команды создавали контент и концепции под задачи партнеров фестиваля.

Команда «Красны девицы XXI века» заняла первое место за разработку пиаркампании против «дропперства» для Волго-Вятского главного управления Банка России. В составе команды: Александра Смирнова, Елизавета Садкова, Дарья Сторожик. Наставник – Зоя Павлова.

Над этим же кейсом работала команда «Медиалог», которая заняла второе место. В составе: Анна Иванова, Елизавета Иванова, Михаил Маркелов. Наставник – Виктория Зарецкая.

«Псковские видеографы» заняли первое место в направлении «Серия клипов» об отеле Azimut. Ребята придумали концепцию, сняли и смонтировали серию вертикальных роликов для социальных сетей бренда. Команда: Милана Набатова, Василиса Полякова и Иван Жорницкий. Наставник – Анна Малахевич.

Репортаж о музее увлекательной науки Нижнего Новгорода от кванторианского медиа СОК занял второе место. Над задачей работали Ольга Лысова, Игорь Биловус и Вениамин Иванов. Наставник команды – Зоя Павлова.

Победители и призеры фестиваля будут включены в государственный информационный ресурс об одаренных детях. Это дает право на участие в научно-образовательных программах и проектах, проводимых Фондом «Талант и успех», помощь и поддержку региона в образовательном процессе для каждого школьника, а также определенные преимущества при поступлении в технические вузы.

Фестиваль объединил более 900 участников из 55 регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана.