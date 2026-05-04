Прохладная неделя ждет жителей Псковской области

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, рабочая неделя стартует под аккомпанемент дождей, так что воздух в регионе станет остывать. Но со среды вероятность осадков сохранится повышенной только в северной и восточной части региона.

В Пскове начало недели ожидается теплым – в понедельник, 4 мая, воздух в городе прогреется до +24 градусов. Во вторник, 5 мая, ожидается до +21 градуса тепла. А вот уже со среды, 6 мая, в столице региона похолодает – днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в +14 градусов. Примерно такая же погода ожидается всю вторую половину недели.

Существенных осадков синоптики псковичам не прогнозируют.